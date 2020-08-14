Одесса, Украина, , 09:24 — REGNUM В Одессе полицейские задержали 52-летнего охранника, которого подозревают в ложном минировании городского аэропорта. Об этом сообщил 14 августа телеканал «1+1».

По данным журналистов, мужчина объяснил свой поступок нехваткой внимания со стороны окружающих. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать из «заминированного» аэропорта Одессы 347 человек.

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