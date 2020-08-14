Норильск, Красноярский край, , 09:11 — REGNUM В Норильске бывший директор филиала коммерческого банка подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело в отношении бывшего директора операционного офиса одного из коммерческих банков возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из краевого УФСБ.

По предварительной версии следствия, с июля по декабрь 2018 года фигурант, занимавший руководящую должность в банке, организовал проведение крупных расходных операций со счетов физических и юридических лиц без удержания обязательной комиссии. Банку был причинён репутационный и материальный ущерб на сумму свыше 3 млн рублей.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

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