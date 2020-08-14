Магас, , 08:23 — REGNUM В Ингушетии неизвестные из автомашины Ford Mondeo обстреляли автомобиль «Лада-Нива». В результате нападения погиб водитель, ранены два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело, преступников ищут, сообщили 14 августа в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 13 августа при въезде в село Сурхахи Назрановского района. Как установлено, на улице Аушева преступники из машины без государственных регистрационных знаков обстреляли из автоматического оружия автомобиль пострадавших. От полученных ранений на месте скончался 33-летний водитель, его мать и жена госпитализированы с различными ранениями в больницу города Назрань.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, преступников ищут.