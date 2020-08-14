Уфа, , 08:22 — REGNUM Три человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в результате дорожной аварии с участием нескольких автомобилей в Уфе. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло вечером 13 августа на ул. Сочинская. По предварительной информации, автомобиль Toyota LC 200, которым управлял житель Уфы 38 лет, столкнулся со встречным ВАЗ-2109. После этого отечественная легковушка касательно столкнулась с автомобилями Audi A6, ВАЗ-2115, Renault Kaptur и Hyundai Elantra. А автомобиль Toyota столкнулся со встречной автомашиной Hyundai Santa Fe.

Сообщается, что в этом ДТП получили несовместимые с жизнью травмы водитель ВАЗ-2109 38 лет и пассажир 30−35 лет, личность которого устанавливается. Они скончались на месте аварии. Кроме этого, двух пассажиров с тяжелыми травмами госпитализировали. Один из них, не приходя в сознание, скончался в медучреждении.

Отмечается, что с начала 2020 года водителя автомобиля Toyota ранее лишали права управления автомобилем за нетрезвое вождение. Сейчас освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 1.200 мг/л.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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