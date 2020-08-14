Бужумбура, , 08:20 — REGNUM В результате взрыва ручной гранаты в Бурунди погибли трое детей, которые смотрели телевизор у парикмахерской недалеко от деловой столицы Бурунди, Бужумбуры. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщения представителей сил безопасности.

Еще восемь детей были ранены в результате взрыва, произошедшего в четверг, 13 августа, в жилом районе Гахахе на окраине Бужумбуры, сообщил представитель полиции. В связи с инцидентом были арестованы три человека, добавил он.

Изображения раненых детей и плачущих матерей на месте происшествия были размещены в социальных сетях.

Неясно, являлись ли дети в возрасте от шести до 12 лет целью атаки.