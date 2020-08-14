Курган, , 08:03 — REGNUM В Курганской области осуждены двое сотрудников транспортной полиции, которые склонили к самооговору ранее судимого гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Следствием и судом установлено, что двое сотрудников полиции склонили деньгами и спиртными напитками неоднократно судимого за хищения бездомного гражданина к самооговору в совершении кражи. Якобы в декабре 2017 года на станции Курган похитил металлолом. Полицейские составили фиктивные документы о факте хищения металлолома и сдаче его в пункт приёма. А бездомному пообещали наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал двух оперуполномоченных Курганского линейного отдела МВД России на транспорте виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.