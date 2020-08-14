Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Танзании вечером в среду, 12 августа, а сейсмические волны от него ощущались в некоторых районах соседней Кении. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации репортеров телерадиокомпании, землетрясение произошло на глубине 15,5 км сразу после 20:00 по местному времени.

По данным Геологической службы США, его эпицентр находился недалеко от деловой столицы страны, Дар-эс-Салама. О разрушениях после землетрясения не сообщалось.

Подземные толчки ощущались в прибрежном кенийском городе Момбаса и некоторых районах столицы страны, Найроби.

Землетрясение произошло через несколько дней после того, как живущие на расстоянии 7 км от кенийского озера Баринго сообщили о подземных толчках. Подземные толчки в основном происходили ночью в течение последних двух недель, сообщают репортеры.