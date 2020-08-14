Балаковский район, , 09:33 — REGNUM В одном из сел Балаковского района Саратовской области произошел пожар, в котором погибли три человека. Следственные органы организовали проверку, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Возгорание дачного дома в садоводческом товариществе «Сельский строитель» произошло 13 августа около 21:30 в селе Ивановка. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, после чего в домовладении были обнаружены останки трех тел человек, подвергшиеся существенному термическому воздействию.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося и установить личность погибших. Для определения точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове жертвами пожара 9 августа в многоквартирном доме стали два человека, один пострадавший.

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