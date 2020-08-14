Кош-Агачский район, Алтай, , 07:38 — REGNUM В Республике Алтай расширяются очаги чумы. По словам заместителя директора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко, в этом году чумные эпизоотии выявлены на пяти участках.

При этом наиболее тревожным стало первое за 60 лет выявление чумной эпизоотии на плато Укок в Кош-Агачском районе.

«Плато Укок посещает много туристов. Животноводы села Джазатор используют территорию плато для зимнего выпаса скота. На участке Акалаха расположена пограничная застава», — передаёт портал «Новости Горного Алтая»

В рамках профилактики чумы в республике ведётся вакцинация населения. Всего в регионе привито более 18 тыс. человек, из них в приграничном с Монголией Кош-Агаче — 16,5 тыс. Вакцинируются также верблюды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории двух районов соседней Тувы специалисты выявили широкое распространение возбудителя чумы. Общая площадь мезоочагов достигает около 340 кв. км.

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