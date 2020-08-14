Казань, , 09:28 — REGNUM В Татарии следственные органы возбудили уголовное дело в отношении адвоката и его клиентки, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в даче взятки и в посредничестве во взяточничестве. Об этом информирует пресс-служба республиканского СКР.

Установлено, что адвокат представлял интересы подозреваемой, которая являлась свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Адвокат сообщил, чтобы женщина передала через него сотруднику правоохранительных органов 500 тыс. рублей, иначе ее привлекут к уголовной ответственности. Подозреваемая смогла предоставить ее защитнику только часть — 200 тыс. рублей. Оставшуюся сумму она решила одолжить у знакомой, однако та сообщила обо всем в полицию. В результате после получения 150 тыс. рублей подозреваемую задержали и она призналась в содеянном. Позже был задержан и адвокат. Свою причастность к преступлению мужчина не признает.

Судом назначено наказание для женщины в виде домашнего ареста, адвокат заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии начальнику исправительной колонии-5 УФСИН России по РТ предъявлено обвинение в получении взяток. В 2018 году мужчина, находясь в должности начальника исправительной колонии, получал от родственника одного из осужденных 100 тыс. рублей за пронос на территорию сотовых телефонов и комплектующих для последующей реализации. Следствию удалось выявить четыре факта проноса 11 телефонов.

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