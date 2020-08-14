Усть-Илимск, Иркутская область, , 07:17 — REGNUM В Усть-Илимске Иркутской области спасатели ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, накануне стало известно об обнаружении в акватории Ангары пятен, похожих на нефтяные.

Выехавшие на месте специалисты, а также сотрудники прокуратуры выявили в воде маслянистое пятно площадью около 30 кв. метров. Кроме того, на берегу были следы от нефтепродуктов.

«Пожарными и спасателями МЧС России территория была обработана специальным сорбентом, после чего осуществлен сбор и вывоз загрязненного нефтепродуктами грунта. Угрозы водозаборам близлежащих районов нет», — отметили в управлении.

Специалисты также взяли образцы жидкости для установления природы вещества.

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