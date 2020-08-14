Катангский район, , 07:06 — REGNUM Пожарные и сотрудники лесной охраны за прошедшие сутки ликвидировали десять возгораний в лесном фонде Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общая площадь потушенных пожаров составила 164,6 га.

Кроме того, локализовано девять возгораний на площади 176 га. Тем временем, продолжают действовать 15 природных пожаров, которые охватили территорию площадью более 2 тыс. га, 1,9 тыс. которых покрыты лесом.

«Из всех зарегистрированных 13 августа пожаров в трех случаях усматривается человеческий фактор, в остальных причиной возникновения считается гроза. 18 пожаров произошли на арендованных участках, 16 на незакрепленных территориях», — отметили в правительстве.

В тушении приняли участие более четырехсот человек, в том числе мобилизованные жители, а также до сотни единиц техники.

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