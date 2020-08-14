Курган, , 07:02 — REGNUM В курганском городе Щучье двое местных жителей угрожали убийством бригаде электромонтеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Полицейским дознавателем установлено, что вечером 10 августа 2020 года в деревне Михайловка в жилом доме во время грозы отключилось электричество. Приехавших на вызов электриков встретили пьяные граждане с требованием немедленно включить свет. Один из них держал в руках ружьё.

Электрики обратились в полицию. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия обнаружили помимо пьяных, ранее судимых граждан 1970 и 1974 годов рождения, два незарегистрированных охотничьих ружья.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»).