Кемерово, , 07:02 — REGNUM В Кузбассе будут судить 52-летнего жителя областного центра, который обвиняется в истязаниях и жестоком обращении с 11-летним сыном. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в период с 2017 год по октябрь 2018 года он по малозначительным поводам систематически избивал 11-летнего сына. Мужчина считал, что так он воспитывает его и приучает к правильной жизни. Отец избивал ребёнка ремнем, а когда сын приходил домой после 18:00, то привязывал его ногу цепью к гире.

Родители злоупотребляли спиртным и мальчик часто ждал, когда они заснут, и заходил в квартиру поздно вечером. Об этом стало известно после того, как мальчик сбежал из дома и только через несколько дней родители заявили в правоохранительные органы об его исчезновении.

«Сотрудниками полиции мальчик был найден, ребёнок рассказал им о побоях и о том, что отец держал его на цепи. Материалы об истязании несовершеннолетнего были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал», — уточнили в ведомстве.