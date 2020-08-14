Хабаровск, , 06:54 — REGNUM Пропавших в начале августа в Хабаровском крае местных жителей, вышедших в море на яхте, обнаружили мёртвыми в Приморском крае.

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«Двоих с яхты нашли. Южнее Нельмы, уже в Тернейском районе Приморья. Нашли погибшими. Занимается МВД», — сказали ТАСС в администрации Советско-Гаванского района.

Погибших хабаровчан нашли отдыхающие на побережье. Где яхта «Барыня» и третий человек, бывший на борту вместе и погибшими, пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски яхты в море затруднялись из-за длительных циклонов и шторма.