Новосибирск, 14 августа 2020, 06:52 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девочки — подростка. Следователи в рамках дела устанавливают её местонахождение. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском региональном управлении СКР.
По имеющейся информации, 19 июня 2020 года Александра Роговская 2003 года рождения самовольно покинула территорию больницы в Октябрьском районе Новосибирска и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Приметы девочки: среднего телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые, рост 168 см.