Токио, , 05:22 — REGNUM Японская компания Nagashiki Shipping подтвердила получение запроса от властей Маврикия на выплату компенсации за разлив мазута с принадлежащего компании судна Wakashio. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба компании.

«Мы подтверждаем информацию о запросе на компенсацию от правительства Маврикия. Мы хорошо осознаём ответственность заинтересованных сторон и намерены добросовестно отреагировать на требование возмещения ущерба в соответствии с действующим законодательством. Приносим извинения за неудобства, причинённые всем жителям Маврикия», — говорится в официальном заявлении компании, предваряющем четвёртый детальный отчёт о текущей ситуации и мерах, предпринимаемых компанией с целью минимизации ущерба окружающей среде.

В частности, в отчёте говорится о том, что на месте разлива нефти было установлено специальное ограждение длиной 1520 метров для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения. Также планируется установить дополнительные заграждения. В настоящее время вся нефть с борта судна откачена, ведётся сбор нефтепродуктов, попавших в воду.

В отчёте Nagashiki Shipping подчёркивается, что все работы компания ведёт во взаимодействии со специализированным агентством по разливам нефти и властями Маврикия.

Напомним, что судно Wakashio, перевозившее 4000 тонн мазута, 25 июля село на мель на коралловом рифе у острова в Индийском океане. Экипаж судна был эвакуирован. Капитан судна заявил, что изначально члены экипажа пытались разместить сдерживающие боновые заграждения вокруг судна, что было невозможным из-за волн. По меньшей мере 1000 тонн нефти просочилось в воды, окружающие островное государство. Экологи обеспокоены последствиями для экосистемы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы предпринимают различные усилия для борьбы с последствиями утечки нефти с судна у берегов Маврикия. По информации журналистов ВВС Africa, в попытке сдержать распространение нефти в районе заповедника Пойнт-д'Эсни, местные жители делают абсорбирующие барьеры из соломы, набитой в тканевые мешки.

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