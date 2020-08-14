Богота, , 04:41 — REGNUM Не менее 13 человек пострадали при взрыве гранаты возле участка полиции в городе Кали на западе Колумбии, сообщает издание El Tiempo.

Среди пострадавших есть двое полицейских, а также ребенок. Они госпитализированы. Власти инициировали расследование и ведут поиски преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в муниципалитете Тибу на востоке Колумбии неизвестные на мотоциклах забросали гранатами полицейский участок. Никто не пострадал.

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