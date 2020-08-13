Москва, , 23:54 — REGNUM Правоохранительные органы оттесняют протестующих у здания посольства Белоруссии в Москве на Маросейке. Соответствующее видео выложено на канале YouTube «Рупор Москвы».

Около 20:20 сотрудники правоохранительных органов плотной колонной начали движение по Маросейки от Армянского переулку в сторону Чистопрудного бульвара. Живая цепь из полицейских и бойцов ОМОН вытесняла протестующих. При этом не обошлось без задержаний, правда носили они единичный характер.

Что касается протестующих, то граждане держали в руках цветы, а также время от времени начинали хлопать в ладоши.

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