Ростов-на-Дону, , 00:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону работники поликлиники №42 оставили относящихся к группе риска пожилых пациентов с COVID-19 на амбулаторном лечении по месту проживания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ходе проверки было установлено, что пациенты с COVID-19, проживающие с пожилыми людьми, а также заболевшие горожане из группы риска не были госпитализированы в стационар, а оставлены на лечение на дому.

Также медики не обосновали принятие решения о лечении больных на дому и не предоставили копии согласий пациентов с коронавирусом на оказание медпомощи в амбулаторных условиях. Нарушение повлекло массовое заражение коронавирусом.

Советский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал медучреждение за нарушение правил госпитализации пациентов с коронавирусом на 100 тыс. рублей.