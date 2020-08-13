Курган, , 20:46 — REGNUM В Курганской области исполняющая обязанности главы города Щучье Оксана Чуйкова подозревается в коррупционном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, Чуйкова в период с апреля 2019 года по май 2020 года незаконно организовала премирование нескольких сотрудников мэрии в общей сумме не менее 370 тыс. рублей. Затем сотрудники передавали премии и.о. главы города. Деньги она тратила по своему усмотрению.

В отношении чиновницы возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения»), а также по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

На данный момент Оксана Чуйкова задержана и допрошена следователем, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.