Краснодар, , 19:00 — REGNUM Учебный самолёт Л-39 потерпел крушение в четверг, 13 августа, в Краснодарском крае. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По информации ведомства, авария произошла при выполнении тренировочного полёта.

Сообщается, что экипаж, состоявший из двух человек, успел катапультировался. Никто из летчиков не пострадал.

По данным Минобороны, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.