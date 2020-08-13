Берн, , 18:46 — REGNUM Горные спасатели обнаружили тела троих испанцев, погибших во время каньонинга в ущелье Парлитобель в Швейцарии, четвертый мужчина остается пропавшим без вести, 13 августа сообщает агентство Reuters.

Четверо экстремалов возрастом от 30 до 48 лет пропали без вести после того, как их группа не вышла на контрольную точку 12 августа, во время сильной грозы.

По сообщению полиции кантона Санкт-Галлен, поиски группы велись всю ночь группой из ста человек, трое спортсменов были найдены мертвыми, четвертый не был найден.

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