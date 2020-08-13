Югорск, Югра, , 18:12 — REGNUM В Югорске медведь напал на пенсионеров-грибников. Хищник нанёс одному пострадавшему травмы лица и шеи, сообщает портал NV86.ru.

Инцидент произошёл 12 августа в районе садово-огороднического товарищества «Морошка». Пара пенсионеров собирала грибы и отошла от товарищества вглубь леса на 300 метров. На мужчину вышел медведь и сразу же накинулся. Пенсионер пытался отбиться мачете. И всё же зверь нанёс ему травмы. Хищник оставил в покое жертву после громких криков женщины.

Как ранее сообщало РЕ, в Югре медведи выходят на трассы, в посёлки и города. Недавно пара косолапых украла у дорожников оградительные конусы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре медведи похитили дорожные конусы