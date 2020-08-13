Кочубеевский район, Ставропольский край, , 18:01 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомашины ВАЗ-2106 сбил 15-летнюю школьницу на парковке у магазина. Виновник аварии скрылся с места преступления, бросив машину и не оказав девочке помощь. Она скончалась до приезда скорой, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел утром 13 августа в селе Кочубеевском. Как было установлено, за рулем находился 16-летний подросток. По данному факту прокуратура организовала проверку.

«16-летний водитель ВАЗа при обгоне не справился с управлением и резко въехал на парковку у магазина, где сбил 15-летнюю девочку, в результате чего последняя скончалась до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении надзорного ведомства.