Мурманск, , 17:55 — REGNUM Здание правительства Мурманской области сегодня днем эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве. Эвакуация началась во время совещания, которую проводил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, сразу после тревожного сообщения территорию огородили сигнальной лентой. К месту ЧП были стянуты экстренные службы.

В результате поисков взрывное устройство обнаружено не было и сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники регулярно «минируют» здание мурманского правительства и другие объекты. В прошлом год столица Заполярья подверглась телефонной атаке — в конце января было эвакуировано 22 объекта. Правоохранители установили, что сигналы о взрывных устройством поступили из Бельгии.