Москва, , 17:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Калмыкии силовики задержали троих членов террористического сообщества, которое было создано на территории исправительной колонии №2 в Калмыкии. В настоящее время следователи устанавливают других участников преступления. Об этом ИА REGNUM 13 августа сообщили в СКР.

В рамках расследования уголовного дела в Санкт-Петербурге задержан предполагаемый активный участник ячейки, ранее отбывавший наказание в исправительной колонии №2 в Республике Калмыкия. Его доставят в Ессентуки Ставропольского края для проведения следственных действий. Кроме того, при освобождении по отбытию срока наказания из колонии в Калмыкии силовики задержали двоих участников террористического сообщества. Подозреваемые арестованы.

В настоящее время по делу о создании в исправительной колонии в Калмыкии террористической группировки в качестве подозреваемых и обвиняемых проходят 43 человека, в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев. Один из участников ячейки в ближайшее время предстанет перед судом.

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