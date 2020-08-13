Москва, , 17:36 — REGNUM В московской квартире обнаружили останки женщины, разложенные по пакетам. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Москве.

Останки нашли днём 13 августа в квартире дома, расположенного на Ореховом бульваре. По данным следствия, тело женщины 1979 года рождения было сокрыто в пакетах. В квартире находился супруг погибшей, проверяется его причастность к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).