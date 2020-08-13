Симферополь, , 17:25 — REGNUM Туристы из Воронежа — женщина и ребёнок — упали в заброшенную шахту на территории бывшей Крымской АЭС 13 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Сообщение о том, что на территории бывшей Крымской АЭС в технологический проем упала женщина с ребенком, поступило в службу спасения днём 13 августа. На место ЧП отправились спасатели и сотрудники скорой помощи. Как уточнил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, гости из Воронежа, женщина 1983 года рождения и пятилетний ребёнок, в ходе осмотра здания бывшей Крымской АЭС сорвались в шахту глубиной четыре метра.

«Пострадавшие были извлечены наружу и доставлены в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ. Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее, и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер. Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы», — сообщил Шахов.

Женщина и мальчик госпитализированы в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ.