Липецк, , 17:22 — REGNUM В Липецке следователи обнаружили пропавшего накануне 11-летнего школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Мальчик ушёл из дома в районе улицы Циолковского города Липецка в магазин вечером 12 августа и не вернулся домой. Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. К поискам ребёнка подключились также волонтеры.

Мальчика нашли 13 августа на улице Папина в Липецке. Он переночевал на даче родителей в Липецком районе, где были обнаружены следы его пребывания. Следователи выяснят все обстоятельства исчезновения ребёнка, после проверки будет принято процессуальное решение.