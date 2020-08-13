Ярославль, , 17:05 — REGNUM Суды Ярославской области один за другим возвращаются к работе. Проверки не выявили взрывных устройств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд

В настоящее время завершены проверки в самом областном суде, а также Дзержинском, Красноперекопском, Заволжском и Переславском судах. Как ранее сообщало ИА REGNUM 13 августа в ряд судом по электронной почте поступили сообщения о минировании. Суды остановили работу, а их работники и посетители были эвакуированы.

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