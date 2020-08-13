Архангельск, , 17:01 — REGNUM Архангельский областной суд рассмотрит уголовное дело о тройном убийстве, совершенном в апреле этого года. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, перед судом предстанет 28-летний Степан Сопочкин.

По версии обвинения, 4 апреля Сопочкин задушил свою 83-летнюю родственницу и похитил у нее 116 тысяч рублей. О совершенном убийстве случайно стало известно 78-летней соседке погибшей — она зашла проведать знакомую и обнаружила в квартире труп. Сопочкин задушил женщину и проник в ее квартиру. Там он встретил дочь убитой им женщины и под предлогом оказания помощи ее матери заманил ее в квартиру своей родственницы и нанес там ей не менее 18 ножевых ранений, от которых женщина скончалась.

«После этого Сопочкин вернулся в соседскую квартиру, где обнаружил несовершеннолетнюю девочку, бабушку и мать которой он только что убил, напал на нее и стал душить, потребовав передать ему все имеющиеся в квартире денежные средства. Получив от девочки 6 700 рублей, с места преступления скрылся», — сообщили в ведомстве.

После совершений тройного убийства Сопочкин устроил на месте преступлений пожар и покинул Архангельск. Его задержали 13 апреля в Устьянском районе области при попытке ограбления магазина.