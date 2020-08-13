Киев, 13 августа 2020, 15:44 — REGNUM В Бресте во время акции протеста был задержан гражданин Украины. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе МИД Украины.
В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что в представительство Украины в Белоруссии обратились родственники задержанного. Они заявили, что он 11 августа не вернулся с работы. Позже украинские дипломаты выяснили, что мужчину задержали во время протестов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал власти Белоруссии освободить двух ранее задержанных граждан Украины.
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