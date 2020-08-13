Киев, , 15:44 — REGNUM В Бресте во время акции протеста был задержан гражданин Украины. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе МИД Украины.

Арест (сс) George Hodan

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что в представительство Украины в Белоруссии обратились родственники задержанного. Они заявили, что он 11 августа не вернулся с работы. Позже украинские дипломаты выяснили, что мужчину задержали во время протестов.

«Наши дипломаты в Белоруссии продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших», — отметили в МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал власти Белоруссии освободить двух ранее задержанных граждан Украины.

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