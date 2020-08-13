Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В период с января по июль 2020 года от внешних причин Ростовская область потеряла 91 ребёнка в возрасте от одного года до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 13 августа.

«За семь месяцев текущего года от внешних причин умер 91 ребёнок из 102 детей (возраст от одного года до 17 лет). В 2019 году за семь месяцев [по тем же причинам регион потерял] 89 детей из 94», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что среди внешних причин гибели детей — утопление в воде, падение из окон, дорожные аварии.