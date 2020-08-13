Киев, , 15:11 — REGNUM Во время взрыва в столице Ливана пострадали 50 граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 августа во время онлайн-брифинга.

«К сожалению, был установлен факт гибели одного гражданина Украины. По состоянию на вчера в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины на получение материальной помощи в связи с разрушением их домов и незначительными телесными повреждениями», — рассказал он.

Кулеба добавил, что посольство Украины уже материально помогло 16 соотечественникам. Он пообещал, что Украина никого не оставит в беде и поможет всем своим гражданам, находящимся в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с взрывом в порту Бейрута.

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