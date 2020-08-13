Элиста, , 14:56 — REGNUM В Калмыкии провели проверку сообщения об обнаружении соседями полугодовалого ребёнка, который в настоящее время передан под предварительную опеку в приёмную семью из Адыгеи, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Об инциденте в Яшалтинском районе сообщили в социальных сетях соседи семьи. Прокурорская проверка нарушений не выявила, однако установила, что мать ребёнка неоднократно оставляла сына родственникам, проживающих вместе с ней. В настоящее время по решению суда женщина ограничена в родительских правах.

Известно, что мать ребёнка состоит на учёте у врача-психиатра. В 2018 году за насильственные действия сексуального характера она была приговорена к принудительному наблюдению и амбулаторному лечению, однако пациентка решение суда не исполнила. Мер к принудительному осмотру и госпитализации врач-психиатр не принял.

В адрес главного врача психоневрологического диспансера Республики Калмыкия внесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Решается вопрос об изменении женщине вида принудительных мер медицинского характера.