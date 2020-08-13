Гудаута, Абхазия, , 14:49 — REGNUM Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии ведут поиски девушки, которая находилась на упавшем в реку квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, 12 августа по дороге возле озера Рица на квадроцикле ехали молодой человек и девушка, прибывшие отдыхать в республику из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, из-за чего транспортное средство упало с обрыва в реку Бзыбь.

Сообщается, что водитель получил незначительные травмы. Квадроцикл обнаружили на берегу, а девушку найти не удалось. На ее поиски отправили спасателей Гагрского и Гудаутского районов.

Также были задействованы водолазы.