Берн, , 14:48 — REGNUM Три туриста из Испании погибли и ещё один числится пропавшим без вести во время бури, произошедшей неподалеку от северной швейцарской коммуны Пфеферс. Об этом 13 августа сообщает издание Matin со ссылкой на полицию.

Уточняется, что испанские туристы занимались каньонингом, т. е. преодолением каньонов без использования плавсредств, когда 12 августа вечером разразилась буря.

После ее окончания на место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, которым удалось обнаружить тела трех погибших, поиски четвертого туриста из Испании в настоящее время продолжаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе деревни Камельгино Дзержинского района Калужской области РФ спасателями из реки Угра 12 августа было извлечено тело мужчины.