Саратов, , 15:08 — REGNUM Председателем Следственного комитета РФ в отношении федерального судьи в отставке одного из районных судов города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

По материалам дела, 17 декабря 2019 года в 17:35 жительница Энгельса, являющаяся на тот момент федеральным судьей одного из районных судов Саратова, управляла автомобилем марки «Hyundai ix35». Обвиняемая, приближаясь к нерегулируемому перекрестку, проигнорировав дорожный знак «Пешеходный переход», не снизила скорость и совершила наезд на 53-летнюю женщину. От удара об автомобиль пострадавшую отбросило на встречную полосу. С множественными травмами пешехода госпитализировали в больницу, где 25 декабря она скончалась.

Следователи закрепляют доказательную базу вины обвиняемой. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пешеход пострадал в результате наезда на него служебного автомобиля под управлением сотрудника ДПС в Саратове.

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