Байкальск, Иркутская область, , 14:17 — REGNUM В пяти населённых пунктах Иркутской области восстановлены дороги, размытые во время наводнения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, средства были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Так, работы завершены в труднодоступном горном селе Алыгджер Нижнеудинского района, посёлках Костино, городе Байкальск, а также в Шиткинском муниципальном образовании Тайшетского района и Октябрьском муниципальном образовании Чунского района.

Всего на эти цели было потрачено около 32 млн рублей.