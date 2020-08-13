Уфа, , 14:24 — REGNUM Сообщения о минировании поступили в несколько судов Уфы. Об этом 13 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов Башкирии.

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По информации журналистов, ложные сообщения о минировании поступили в Советский, Кировский, Орджоникидзевский и Калининский районные суды столицы Башкирии.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб эвакуировали людей и проверили здания. После обследования зданий работа судов была восстановлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре также эвакуировали людей из зданий нескольких судов, предположительно из-за сообщений об их минировании.

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