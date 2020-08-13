Ачинск, Красноярский край, , 14:08 — REGNUM В Ачинском районе Красноярского края 13 августа произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило около пяти часов вечера по местному времени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого главка МЧС.

Пожар Tammy Sue

Пожар вспыхнул на территории Ачинского глинозёмного комбината. По данным ведомства, на ТЭЦ загорелась отделка градирни на площади 280 квадратных метров. В 17:22 возгорание было локализовано, в 17:38 — ликвидировано.

Пострадавших и погибших нет. К тушению привлекались 27 человек и семь единиц техники, от МЧС — 19 человек и пять единиц техники.

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