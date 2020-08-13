Краснодар, , 14:07 — REGNUM 36-летний житель Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве четырёхлетней дочки своей супруги, также он обвиняется в истязании девочки и её брата, сообщили 13 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Суд (сс) succo

Мужчина проживал с супругой и её двумя маленькими детьми в станице Темиргоевской. По версии следствия, вечером 24 августа 2019 года мужчина жестоко избил четырёхлетнюю падчерицу — он нанес ей не менее 36 ударов руками по телу и в область головы. Таким образом, по его словам, он воспитывал малышку. Тогда мужчина запретил супруге обращаться к врачам. Несколько дней спустя, 27 августа, он снова избил девочку — руками и резиновым шлангом от стиральной машины. Ребёнок потерял сознание, после чего истязатель вызвал скорую. Врачам он сказал, что девочка упала с лестницы. Девочку госпитализировали, однако до больницы она не доехала и скончалась в машине скорой.

Обвиняемый скрылся, однако позже был задержан правоохранительными органами, а затем арестован. В ходе расследования установлено, что с марта по август 2019 года он систематически истязал обоих малолетних детей супруги. Мать детей по инициативе следственного управления СКР лишена родительских прав. Уголовное дело в отношении её супруга передано в суд.