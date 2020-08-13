Вязники, Владимирская область, , 14:04 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Вязники, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

29 июля подростка задержали с 1,39 грамма наркотиков. Он рассказал, что купил их через интернет, забрал из тайника и хранил, чтобы затем употребить.

Школьник признал свою вину и раскаялся. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.