Тюмень, , 13:52 — REGNUM Один из двух мальчиков, которые пропали 11 августа возле реки Тобол неподалеку от села Ярково в Тюменской области, обнаружен мертвым. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

«13 августа 2020 года в дневное время в реке Тобол недалеко от села Ярково, обнаружено тело ребенка с признаками утопления», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следственные органы СК РФ по Тюменской области начали процессуальную проверку по данному факту.

Кроме этого, уточняется, что, согласно предварительным данным, двое братьев 5 и 7 лет гуляли с другими детьми 11 августа около реки Тобол около села Ярково. Младший мальчик зашел в реку глубже и стал тонуть, старший брат пытался его спасти, однако оба мальчика скрылись под водой.

«Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС», — также подчеркивается в сообщении и добавляется, что поиски тела второго ребенка продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заплыв детей на самодельном плоту в Приангарье едва не обернулся трагедией.