Липецк, , 13:42 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором 9 августа пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария Kaatjem

9 августа на улице Зеленой 38-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota RAV4 выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-2107 под управлением 49-летнего мужчины. Пострадали водитель ВАЗа, его 19-летний пассажир и 45-летняя пассажирка. Все были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Женщина за рулём Toyota была нетрезвой. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения». Ей грозит до семи лет лишения свободы.

По информации местных СМИ, пострадавшие в аварии — семья известного в Липецке хирурга. Их сын, которого родители ехали провожать на учёбу в Санкт-Петербург, пострадал сильнее всех и находится в коме. Коллеги открыли сбор материальной помощи для пострадавших, у которых дома остаются еще двое несовершеннолетних детей.