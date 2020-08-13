Ульяновск, , 13:32 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 41-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве женщины с использованием ножа и ножовки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено 15 марта 2020 года в Димитровграде. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трижды ударил свою 42-летнюю знакомую ножом в область шеи, «а также совершил несколько пилящих движений в области шеи ножовкой».

Пострадавшая была госпитализирована, но спасти врачам её не удалось: он скончалась 19 марта. Мужчина был взят под стражу.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд признал димитровградца виновным, назначив девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в I полугодии количество зарегистрированных преступлений выросло на 3,1%, при этом на 32% снизилось число убийств (с 62 до 42), на 15,3% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (со 118 до 100).

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