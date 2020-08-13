Уфа, , 13:43 — REGNUM Двое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, 62-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 64-летний мужчина страдал еще и заболеваниями органов дыхания. Всего в регионе скончались 113 пациентов c COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,52 (в России — 1,69), а показатель смертности на 100 тысяч населения по области — 3,54 (в России — 10,54).

Отмечается, что за минувшие 24 часа в этом субъекте РФ выявили 51 человека, инфицированного коронавирусом. А всего по области выявили 7423 фактов заражения этой инфекцией. При этом 5634 человек справились с ней. На учете у врачей стоят 414 человек.

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