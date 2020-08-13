Тункинский район, Бурятия, , 13:26 — REGNUM Жители Тункинского района Бурятии бьют тревогу из-за паводка, который грозит затопить целебные источники. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» общественник Алексей Гыргенов.

Он обратился к заместителю министра природных ресурсов Наталье Тумуреевой за содействием в строительстве дамбы на реке Шумак с 19−21 августа. В частности, жители просят разрешения на заготовку древесины.

«В это время там будет много местных отдыхающих, большая часть готовы физически поработать. Изменение русла грозит затоплению и исчезновению таких источников как «Мужская сила, «почки», «печень» и ряд других», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории столицы Бурятии Улан-Удэ введён режим повышенной готовности в связи с паводками.

Читайте также: В Улан-Удэ введён режим повышенной готовности из-за угрозы наводнения