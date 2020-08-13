Томск, , 13:24 — REGNUM Нетрезвый мужчина упал в трёхметровую яму на улице Пушкина в Томске. Об этом иа сообщили 13 августа в ГУ МЧС России по Томской области.

Инцидент произошёл 12 августа. Информация об этом поступила оперативному дежурному поисково-спасательной службы в 23:20 по местному времени.

По словам замначальника ПСС Владлена Кузьменчука, глубина ямы — около трёх метров.

«Там были раскопаны трубы, с двух сторон было массивное ограждение, с других двух — натянута верёвка. Мужчина был в нетрезвом состоянии, поэтому мог и не заметить её», — подчеркнул Кузьменчук.

Спасатели помогли мужчине выбраться из ямы. После этого его передали врачам скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области девочка упала в шестиметровую яму в заброшенном здании.

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